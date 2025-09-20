Origin Sonic (OS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.292787 $ 0.292787 $ 0.292787 24 timer lav $ 0.310028 $ 0.310028 $ 0.310028 24 timer høy 24 timer lav $ 0.292787$ 0.292787 $ 0.292787 24 timer høy $ 0.310028$ 0.310028 $ 0.310028 All Time High $ 0.989146$ 0.989146 $ 0.989146 Laveste pris $ 0.249121$ 0.249121 $ 0.249121 Prisendring (1H) +0.34% Prisendring (1D) -5.22% Prisendring (7D) -6.62% Prisendring (7D) -6.62%

Origin Sonic (OS) sanntidsprisen er $0.293788. I løpet av de siste 24 timene har OS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.292787 og et toppnivå på $ 0.310028, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OS er $ 0.989146, mens den rekordlave prisen er $ 0.249121.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OS endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, -5.22% over 24 timer og -6.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Origin Sonic (OS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.66M$ 9.66M $ 9.66M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.66M$ 9.66M $ 9.66M Opplagsforsyning 32.88M 32.88M 32.88M Total forsyning 32,878,699.27610943 32,878,699.27610943 32,878,699.27610943

Nåværende markedsverdi på Origin Sonic er $ 9.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OS er 32.88M, med en total tilgang på 32878699.27610943. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.66M.