Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Origin Sonic % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Origin Sonic-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Origin Sonic (OS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Origin Sonic potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.286669 i 2025. Origin Sonic (OS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Origin Sonic potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.301002 i 2026. Origin Sonic (OS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OS for 2027 $ 0.316052 med en 10.25% vekstrate. Origin Sonic (OS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OS for 2028 $ 0.331855 med en 15.76% vekstrate. Origin Sonic (OS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OS for 2029 $ 0.348447 med en 21.55% vekstrate. Origin Sonic (OS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OS for 2030 $ 0.365870 med en 27.63% vekstrate. Origin Sonic (OS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Origin Sonic potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.595964. Origin Sonic (OS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Origin Sonic potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.970762. År Pris Vekst 2025 $ 0.286669 0.00%

2026 $ 0.301002 5.00%

2027 $ 0.316052 10.25%

2028 $ 0.331855 15.76%

2029 $ 0.348447 21.55%

2030 $ 0.365870 27.63%

2031 $ 0.384163 34.01%

2032 $ 0.403372 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.423540 47.75%

2034 $ 0.444717 55.13%

2035 $ 0.466953 62.89%

2036 $ 0.490301 71.03%

2037 $ 0.514816 79.59%

2038 $ 0.540557 88.56%

2039 $ 0.567585 97.99%

2040 $ 0.595964 107.89% Vis mer Kortsiktig Origin Sonic-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.286669 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.286708 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.286943 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.287847 0.41% Origin Sonic (OS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for OS September 21, 2025(I dag) er $0.286669 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Origin Sonic (OS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for OS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.286708 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Origin Sonic (OS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for OS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.286943 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Origin Sonic (OS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for OS $0.287847 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Origin Sonic prisstatistikk
Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t)
Markedsverdi $ 9.37M
Opplagsforsyning 32.68M
Volum (24 timer) ----
Den siste OS-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har OS en sirkulerende forsyning på 32.68M og total markedsverdi på $ 9.37M.

Origin Sonic Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Origin Sonic direktepris, er gjeldende pris for Origin Sonic 0.286669USD. Den sirkulerende forsyningen av Origin Sonic(OS) er 32.68M OS , som gir den en markedsverdi på $9,369,072 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -3.23% $ -0.009596 $ 0.296265 $ 0.281856

7 dager -10.33% $ -0.029636 $ 0.320815 $ 0.282522

30 dager -10.93% $ -0.031352 $ 0.320815 $ 0.282522 24-timers ytelse De siste 24 timene har Origin Sonic vist en prisbevegelse på $-0.009596 , noe som gjenspeiler en -3.23% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Origin Sonic handlet på en topp på $0.320815 og en bunn på $0.282522 . Det så en prisendring på -10.33% . Denne nylige trenden viser potensialet til OS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Origin Sonic opplevd en -10.93% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.031352 av dens verdi. Dette indikerer at OS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Origin Sonic (OS) prisforutsigelsesmodul? Origin Sonic-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for OS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Origin Sonic det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for OS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Origin Sonic. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til OS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til OS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Origin Sonic.

Hvorfor er OS-prisforutsigelse viktig?

OS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

