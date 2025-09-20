Origin Ether (OETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4,445.37 24 timer høy $ 4,597.22 All Time High $ 4,946.76 Laveste pris $ 979.35 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) -3.01% Prisendring (7D) -5.36%

Origin Ether (OETH) sanntidsprisen er $4,457.71. I løpet av de siste 24 timene har OETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,445.37 og et toppnivå på $ 4,597.22, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OETH er $ 4,946.76, mens den rekordlave prisen er $ 979.35.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OETH endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -3.01% over 24 timer og -5.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Origin Ether (OETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 243.91M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 243.91M Opplagsforsyning 54.69K Total forsyning 54,691.95321203013

Nåværende markedsverdi på Origin Ether er $ 243.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OETH er 54.69K, med en total tilgang på 54691.95321203013. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 243.91M.