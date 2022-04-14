Origin Ether (OETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Origin Ether (OETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Origin Ether (OETH) Informasjon Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol. Offisiell nettside: https://oeth.com/ Teknisk dokument: https://docs.oeth.com/ Kjøp OETH nå!

Origin Ether (OETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Origin Ether (OETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 228.76M $ 228.76M $ 228.76M Total forsyning: $ 54.70K $ 54.70K $ 54.70K Sirkulerende forsyning: $ 54.70K $ 54.70K $ 54.70K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 228.76M $ 228.76M $ 228.76M All-time high: $ 4,946.76 $ 4,946.76 $ 4,946.76 All-Time Low: $ 979.35 $ 979.35 $ 979.35 Nåværende pris: $ 4,181.5 $ 4,181.5 $ 4,181.5 Lær mer om Origin Ether (OETH) pris

Origin Ether (OETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Origin Ether (OETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OETHs tokenomics, kan du utforske OETH tokenets livepris!

OETH prisforutsigelse Vil du vite hvor OETH kan være på vei? Vår OETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OETH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!