Orgo pris i dag

Sanntids Orgo (ORGO) pris i dag er $ 0.00692937, med en 15.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ORGO til USD konverteringssats er $ 0.00692937 per ORGO.

Orgo rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,462,584, med en sirkulerende forsyning på 499.99M ORGO. I løpet av de siste 24 timene ORGO har den blitt handlet mellom $ 0.0060254(laveste) og $ 0.00741787 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01540746, mens tidenes laveste notering var $ 0.00115957.

Kortsiktig har ORGO beveget seg -2.46% i løpet av den siste timen og -6.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Orgo (ORGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.93M$ 6.93M $ 6.93M Opplagsforsyning 499.99M 499.99M 499.99M Total forsyning 999,990,667.5329491 999,990,667.5329491 999,990,667.5329491

Nåværende markedsverdi på Orgo er $ 3.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORGO er 499.99M, med en total tilgang på 999990667.5329491. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.93M.