Dagens ORE Network livepris er 0.00038866 USD. Spor prisoppdateringer for ORE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ORE Network Pris (ORE)

1 ORE til USD livepris:

$0.00038845
$0.00038845
-3.50%1D
ORE Network (ORE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:37:24 (UTC+8)

ORE Network (ORE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0003795
$ 0.0003795
24 timer lav
$ 0.00040436
$ 0.00040436
24 timer høy

$ 0.0003795
$ 0.0003795

$ 0.00040436
$ 0.00040436

$ 0.304071
$ 0.304071

$ 0.00008554
$ 0.00008554

-0.01%

-3.45%

-4.72%

-4.72%

ORE Network (ORE) sanntidsprisen er $0.00038866. I løpet av de siste 24 timene har ORE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0003795 og et toppnivå på $ 0.00040436, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORE er $ 0.304071, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008554.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORE endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -3.45% over 24 timer og -4.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ORE Network (ORE) Markedsinformasjon

$ 218.87K
$ 218.87K

--
--

$ 411.98K
$ 411.98K

563.13M
563.13M

1,060,000,000.0
1,060,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ORE Network er $ 218.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORE er 563.13M, med en total tilgang på 1060000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 411.98K.

ORE Network (ORE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ORE Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ORE Network til USD ble $ -0.0000115601.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ORE Network til USD ble $ +0.0000209130.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ORE Network til USD ble $ +0.00013160397140033404.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.45%
30 dager$ -0.0000115601-2.97%
60 dager$ +0.0000209130+5.38%
90 dager$ +0.00013160397140033404+51.20%

Hva er ORE Network (ORE)

The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token’s utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON.

ORE Network (ORE) Ressurs

Offisiell nettside

ORE Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ORE Network (ORE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ORE Network (ORE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ORE Network.

Sjekk ORE Networkprisprognosen nå!

ORE til lokale valutaer

ORE Network (ORE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ORE Network (ORE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ORE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ORE Network (ORE)

Hvor mye er ORE Network (ORE) verdt i dag?
Live ORE prisen i USD er 0.00038866 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ORE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ORE til USD er $ 0.00038866. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ORE Network?
Markedsverdien for ORE er $ 218.87K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ORE?
Den sirkulerende forsyningen av ORE er 563.13M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forORE ?
ORE oppnådde en ATH-pris på 0.304071 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ORE?
ORE så en ATL-pris på 0.00008554 USD.
Hva er handelsvolumet til ORE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ORE er -- USD.
Vil ORE gå høyere i år?
ORE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ORE prisprognosen for en mer grundig analyse.
ORE Network (ORE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

