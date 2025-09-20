ORE Network (ORE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0003795 $ 0.0003795 $ 0.0003795 24 timer lav $ 0.00040436 $ 0.00040436 $ 0.00040436 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0003795$ 0.0003795 $ 0.0003795 24 timer høy $ 0.00040436$ 0.00040436 $ 0.00040436 All Time High $ 0.304071$ 0.304071 $ 0.304071 Laveste pris $ 0.00008554$ 0.00008554 $ 0.00008554 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -3.45% Prisendring (7D) -4.72% Prisendring (7D) -4.72%

ORE Network (ORE) sanntidsprisen er $0.00038866. I løpet av de siste 24 timene har ORE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0003795 og et toppnivå på $ 0.00040436, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORE er $ 0.304071, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008554.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORE endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -3.45% over 24 timer og -4.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ORE Network (ORE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 218.87K$ 218.87K $ 218.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 411.98K$ 411.98K $ 411.98K Opplagsforsyning 563.13M 563.13M 563.13M Total forsyning 1,060,000,000.0 1,060,000,000.0 1,060,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ORE Network er $ 218.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORE er 563.13M, med en total tilgang på 1060000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 411.98K.