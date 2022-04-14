ORE Network (ORE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ORE Network (ORE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ORE Network (ORE) Informasjon The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token's utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON. Offisiell nettside: https://ore.network/

ORE Network (ORE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ORE Network (ORE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 208.98K $ 208.98K $ 208.98K Total forsyning: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Sirkulerende forsyning: $ 563.13M $ 563.13M $ 563.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 393.36K $ 393.36K $ 393.36K All-time high: $ 0.304071 $ 0.304071 $ 0.304071 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00037227 $ 0.00037227 $ 0.00037227 Lær mer om ORE Network (ORE) pris

ORE Network (ORE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ORE Network (ORE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OREs tokenomics, kan du utforske ORE tokenets livepris!

ORE prisforutsigelse Vil du vite hvor ORE kan være på vei? Vår ORE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ORE tokenets prisforutsigelse nå!

