ORCIB pris i dag

Sanntids ORCIB (PALMO) pris i dag er $ 0.0142245, med en 3.65% endring de siste 24 timene. Nåværende PALMO til USD konverteringssats er $ 0.0142245 per PALMO.

ORCIB rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 35,985,261, med en sirkulerende forsyning på 2.53B PALMO. I løpet av de siste 24 timene PALMO har den blitt handlet mellom $ 0.01358698(laveste) og $ 0.01427314 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.043821, mens tidenes laveste notering var $ 0.01323691.

Kortsiktig har PALMO beveget seg +0.92% i løpet av den siste timen og -4.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ORCIB (PALMO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.99M$ 35.99M $ 35.99M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.43M$ 44.43M $ 44.43M Opplagsforsyning 2.53B 2.53B 2.53B Total forsyning 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

Nåværende markedsverdi på ORCIB er $ 35.99M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PALMO er 2.53B, med en total tilgang på 3124999957.442711. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.43M.