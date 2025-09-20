Opium (OPIUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02732133 24 timer høy $ 0.03006526 All Time High $ 23.01 Laveste pris $ 0.02197325 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.00%

Opium (OPIUM) sanntidsprisen er $0.02746211. I løpet av de siste 24 timene har OPIUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02732133 og et toppnivå på $ 0.03006526, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPIUM er $ 23.01, mens den rekordlave prisen er $ 0.02197325.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPIUM endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Opium (OPIUM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 481.46K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.75M Opplagsforsyning 17.53M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Opium er $ 481.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPIUM er 17.53M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.75M.