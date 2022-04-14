OpenEden OpenDollar (USDO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OpenEden OpenDollar (USDO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OpenEden OpenDollar (USDO) Informasjon The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements. Offisiell nettside: https://openeden.com/ Kjøp USDO nå!

OpenEden OpenDollar (USDO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OpenEden OpenDollar (USDO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 237.57M $ 237.57M $ 237.57M Total forsyning: $ 237.75M $ 237.75M $ 237.75M Sirkulerende forsyning: $ 237.75M $ 237.75M $ 237.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 237.57M $ 237.57M $ 237.57M All-time high: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 All-Time Low: $ 0.969341 $ 0.969341 $ 0.969341 Nåværende pris: $ 0.999484 $ 0.999484 $ 0.999484 Lær mer om OpenEden OpenDollar (USDO) pris

OpenEden OpenDollar (USDO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OpenEden OpenDollar (USDO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDOs tokenomics, kan du utforske USDO tokenets livepris!

USDO prisforutsigelse Vil du vite hvor USDO kan være på vei? Vår USDO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USDO tokenets prisforutsigelse nå!

