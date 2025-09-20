OpenEden OpenDollar (USDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.994874 24 timer lav $ 1.001 24 timer høy All Time High $ 2.97 Laveste pris $ 0.969341 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +0.28%

OpenEden OpenDollar (USDO) sanntidsprisen er $0.997334. I løpet av de siste 24 timene har USDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.994874 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDO er $ 2.97, mens den rekordlave prisen er $ 0.969341.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDO endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OpenEden OpenDollar (USDO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 248.03M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 248.03M Opplagsforsyning 248.69M Total forsyning 248,690,723.236583

Nåværende markedsverdi på OpenEden OpenDollar er $ 248.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDO er 248.69M, med en total tilgang på 248690723.236583. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 248.03M.