Dagens OpenEden OpenDollar livepris er 0.997334 USD. Spor prisoppdateringer for USDO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

OpenEden OpenDollar Logo

OpenEden OpenDollar Pris (USDO)

Ikke oppført

1 USDO til USD livepris:

$0.997478
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
OpenEden OpenDollar (USDO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:25:40 (UTC+8)

OpenEden OpenDollar (USDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.994874
24 timer lav
$ 1.001
24 timer høy

$ 0.994874
$ 1.001
$ 2.97
$ 0.969341
+0.02%

+0.01%

+0.28%

+0.28%

OpenEden OpenDollar (USDO) sanntidsprisen er $0.997334. I løpet av de siste 24 timene har USDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.994874 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDO er $ 2.97, mens den rekordlave prisen er $ 0.969341.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDO endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OpenEden OpenDollar (USDO) Markedsinformasjon

$ 248.03M
--
$ 248.03M
248.69M
248,690,723.236583
Nåværende markedsverdi på OpenEden OpenDollar er $ 248.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDO er 248.69M, med en total tilgang på 248690723.236583. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 248.03M.

OpenEden OpenDollar (USDO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på OpenEden OpenDollar til USD ble $ +0.00010193.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på OpenEden OpenDollar til USD ble $ -0.0011327719.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på OpenEden OpenDollar til USD ble $ -0.0011305778.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på OpenEden OpenDollar til USD ble $ -0.0009223797798152.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00010193+0.01%
30 dager$ -0.0011327719-0.11%
60 dager$ -0.0011305778-0.11%
90 dager$ -0.0009223797798152-0.09%

Hva er OpenEden OpenDollar (USDO)

The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

OpenEden OpenDollar (USDO) Ressurs

Offisiell nettside

OpenEden OpenDollar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OpenEden OpenDollar (USDO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OpenEden OpenDollar (USDO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OpenEden OpenDollar.

Sjekk OpenEden OpenDollarprisprognosen nå!

USDO til lokale valutaer

OpenEden OpenDollar (USDO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OpenEden OpenDollar (USDO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om OpenEden OpenDollar (USDO)

Hvor mye er OpenEden OpenDollar (USDO) verdt i dag?
Live USDO prisen i USD er 0.997334 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDO til USD er $ 0.997334. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OpenEden OpenDollar?
Markedsverdien for USDO er $ 248.03M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDO?
Den sirkulerende forsyningen av USDO er 248.69M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDO ?
USDO oppnådde en ATH-pris på 2.97 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDO?
USDO så en ATL-pris på 0.969341 USD.
Hva er handelsvolumet til USDO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDO er -- USD.
Vil USDO gå høyere i år?
USDO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:25:40 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.