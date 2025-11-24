Hva er ONO

Onocoy Token (ONO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Onocoy Token (ONO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Onocoy Token (ONO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Onocoy Token (ONO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.36M $ 12.36M $ 12.36M Total forsyning: $ 809.74M $ 809.74M $ 809.74M Sirkulerende forsyning: $ 405.06M $ 405.06M $ 405.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.71M $ 24.71M $ 24.71M All-time high: $ 0.084078 $ 0.084078 $ 0.084078 All-Time Low: $ 0.01903203 $ 0.01903203 $ 0.01903203 Nåværende pris: $ 0.03051053 $ 0.03051053 $ 0.03051053 Lær mer om Onocoy Token (ONO) pris Kjøp ONO nå!

Onocoy Token (ONO) Informasjon Offisiell nettside: https://onocoy.com/ Teknisk dokument: https://3173123995-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FjBN41DfVchs8L33Unu18%2Fuploads%2FQpIpACfvhopWB2HuLyNn%2Fonocoy_whitepaper_301.pdf?alt=media&token=a5b8c9f4-b0e1-4f8f-a5fe-c604a373d015

Onocoy Token (ONO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Onocoy Token (ONO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ONO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ONO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ONOs tokenomics, kan du utforske ONO tokenets livepris!

ONO prisforutsigelse Vil du vite hvor ONO kan være på vei? Vår ONO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ONO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!