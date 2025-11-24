BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for Onocoy Token er i dag 0.02952237 USD.ONO markedsverdien er 11,959,635 USD. Spor sanntids ONO to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Onocoy Token er i dag 0.02952237 USD.ONO markedsverdien er 11,959,635 USD. Spor sanntids ONO to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om ONO

ONO Prisinformasjon

Hva er ONO

ONO teknisk dokument

ONO Offisiell nettside

ONO tokenomics

ONO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Onocoy Token Logo

Onocoy Token Pris (ONO)

Ikke oppført

1 ONO til USD livepris:

$0.02952237
$0.02952237$0.02952237
-3.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Onocoy Token (ONO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 00:44:07 (UTC+8)

Onocoy Token pris i dag

Sanntids Onocoy Token (ONO) pris i dag er $ 0.02952237, med en 3.99% endring de siste 24 timene. Nåværende ONO til USD konverteringssats er $ 0.02952237 per ONO.

Onocoy Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,959,635, med en sirkulerende forsyning på 405.06M ONO. I løpet av de siste 24 timene ONO har den blitt handlet mellom $ 0.02872831(laveste) og $ 0.03168999 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.084078, mens tidenes laveste notering var $ 0.01903203.

Kortsiktig har ONO beveget seg -0.14% i løpet av den siste timen og +46.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Onocoy Token (ONO) Markedsinformasjon

$ 11.96M
$ 11.96M$ 11.96M

--
----

$ 23.91M
$ 23.91M$ 23.91M

405.06M
405.06M 405.06M

809,737,537.1513808
809,737,537.1513808 809,737,537.1513808

Nåværende markedsverdi på Onocoy Token er $ 11.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ONO er 405.06M, med en total tilgang på 809737537.1513808. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.91M.

Onocoy Token prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02872831
$ 0.02872831$ 0.02872831
24 timer lav
$ 0.03168999
$ 0.03168999$ 0.03168999
24 timer høy

$ 0.02872831
$ 0.02872831$ 0.02872831

$ 0.03168999
$ 0.03168999$ 0.03168999

$ 0.084078
$ 0.084078$ 0.084078

$ 0.01903203
$ 0.01903203$ 0.01903203

-0.14%

-3.99%

+46.48%

+46.48%

Onocoy Token (ONO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Onocoy Token til USD ble $ -0.00122801248154958.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Onocoy Token til USD ble $ +0.0028875210.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Onocoy Token til USD ble $ -0.0048860230.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Onocoy Token til USD ble $ -0.018471911326734584.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00122801248154958-3.99%
30 dager$ +0.0028875210+9.78%
60 dager$ -0.0048860230-16.55%
90 dager$ -0.018471911326734584-38.48%

Prisforutsigelse for Onocoy Token

Onocoy Token (ONO) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONO for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Onocoy Token (ONO) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Onocoy Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for Onocoy Token vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for ONO prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Onocoy Token prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Onocoy Token (ONO) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om Onocoy Token

Hvor mye vil 1 Onocoy Token være verdt i 2030?
Hvis Onocoy Token skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Onocoy Token priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 00:44:07 (UTC+8)

Onocoy Token (ONO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Utforsk mer om Onocoy Token

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.5625
$0.5625$0.5625

+1,025.00%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001184
$0.0001184$0.0001184

-3.42%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.5625
$0.5625$0.5625

+1,025.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000002650
$0.00000002650$0.00000002650

+341.66%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00000005700
$0.00000005700$0.00000005700

+199.21%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.000000000325
$0.000000000325$0.000000000325

+225.00%

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000228
$0.000228$0.000228

+128.00%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.