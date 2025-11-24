Onocoy Token pris i dag

Sanntids Onocoy Token (ONO) pris i dag er $ 0.02952237, med en 3.99% endring de siste 24 timene. Nåværende ONO til USD konverteringssats er $ 0.02952237 per ONO.

Onocoy Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,959,635, med en sirkulerende forsyning på 405.06M ONO. I løpet av de siste 24 timene ONO har den blitt handlet mellom $ 0.02872831(laveste) og $ 0.03168999 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.084078, mens tidenes laveste notering var $ 0.01903203.

Kortsiktig har ONO beveget seg -0.14% i løpet av den siste timen og +46.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Onocoy Token (ONO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.96M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.91M Opplagsforsyning 405.06M Total forsyning 809,737,537.1513808

