Onocoy Token (ONO)-prisforutsigelse (USD)

Få Onocoy Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ONO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp ONO

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Onocoy Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Onocoy Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Onocoy Token (ONO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Onocoy Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.029531 i 2025. Onocoy Token (ONO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Onocoy Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.031008 i 2026. Onocoy Token (ONO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONO for 2027 $ 0.032558 med en 10.25% vekstrate. Onocoy Token (ONO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONO for 2028 $ 0.034186 med en 15.76% vekstrate. Onocoy Token (ONO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONO for 2029 $ 0.035896 med en 21.55% vekstrate. Onocoy Token (ONO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONO for 2030 $ 0.037690 med en 27.63% vekstrate. Onocoy Token (ONO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Onocoy Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.061394. Onocoy Token (ONO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Onocoy Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.100005. År Pris Vekst 2025 $ 0.029531 0.00%

2026 $ 0.031008 5.00%

2027 $ 0.032558 10.25%

2028 $ 0.034186 15.76%

2029 $ 0.035896 21.55%

2030 $ 0.037690 27.63%

2031 $ 0.039575 34.01%

2032 $ 0.041554 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.043632 47.75%

2034 $ 0.045813 55.13%

2035 $ 0.048104 62.89%

2036 $ 0.050509 71.03%

2037 $ 0.053034 79.59%

2038 $ 0.055686 88.56%

2039 $ 0.058471 97.99%

2040 $ 0.061394 107.89% Vis mer Kortsiktig Onocoy Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.029531 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.029535 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.029560 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.029653 0.41% Onocoy Token (ONO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ONO November 24, 2025(I dag) er $0.029531 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Onocoy Token (ONO) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ONO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.029535 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Onocoy Token (ONO) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ONO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.029560 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Onocoy Token (ONO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ONO $0.029653 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Onocoy Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 11.96M$ 11.96M $ 11.96M Opplagsforsyning 405.06M 405.06M 405.06M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste ONO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har ONO en sirkulerende forsyning på 405.06M og total markedsverdi på $ 11.96M. Se ONO livepris

Onocoy Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Onocoy Token direktepris, er gjeldende pris for Onocoy Token 0.029531USD. Den sirkulerende forsyningen av Onocoy Token(ONO) er 405.06M ONO , som gir den en markedsverdi på $11,962,327 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -6.75% $ -0.002140 $ 0.031689 $ 0.028728

7 dager 48.25% $ 0.014247 $ 0.031675 $ 0.019269

30 dager 5.97% $ 0.001763 $ 0.031675 $ 0.019269 24-timers ytelse De siste 24 timene har Onocoy Token vist en prisbevegelse på $-0.002140 , noe som gjenspeiler en -6.75% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Onocoy Token handlet på en topp på $0.031675 og en bunn på $0.019269 . Det så en prisendring på 48.25% . Denne nylige trenden viser potensialet til ONO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Onocoy Token opplevd en 5.97% endring, som gjenspeiler omtrent $0.001763 av dens verdi. Dette indikerer at ONO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Onocoy Token (ONO) prisforutsigelsesmodul? Onocoy Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ONO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Onocoy Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ONO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Onocoy Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ONO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ONO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Onocoy Token.

Hvorfor er ONO-prisforutsigelse viktig?

ONO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ONO nå? I følge dine forutsigelser vil ONO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ONO neste måned? I følge Onocoy Token (ONO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ONO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ONO koste i 2026? Prisen på 1 Onocoy Token (ONO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ONO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ONO i 2027? Onocoy Token (ONO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ONO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ONO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Onocoy Token (ONO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ONO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Onocoy Token (ONO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ONO koste i 2030? Prisen på 1 Onocoy Token (ONO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ONO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ONO i 2040? Onocoy Token (ONO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ONO innen 2040. Registrer deg nå