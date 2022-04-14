First Digital USD (FDUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i First Digital USD (FDUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

First Digital USD (FDUSD) Informasjon First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui. Offisiell nettside: https://firstdigitallabs.com/ Teknisk dokument: https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u Kjøp FDUSD nå!

First Digital USD (FDUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for First Digital USD (FDUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Total forsyning: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Sirkulerende forsyning: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B All-time high: $ 1.0147 $ 1.0147 $ 1.0147 All-Time Low: $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 Nåværende pris: $ 0.9975 $ 0.9975 $ 0.9975 Lær mer om First Digital USD (FDUSD) pris

First Digital USD (FDUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak First Digital USD (FDUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FDUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FDUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FDUSDs tokenomics, kan du utforske FDUSD tokenets livepris!

