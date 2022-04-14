OnlyUp Token (ONLYUP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OnlyUp Token (ONLYUP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OnlyUp Token (ONLYUP) Informasjon OnlyUp is the very first bonding curve launchpad for Degens and Ponzi farmers, where token creation, farming, and fair launches come together seamlessly. With built-in bonding curve mechanics and staking incentives, OnlyUp ensures that every token launch is a community-driven experiment in speculative finance. Farming LPs, printing money, and stacking bags. Degens, it's our turn! Auto-Staking: All token purchases are automatically staked. This system prevents premature exits by imposing penalties for early selling, allowing only staked tokens to be sold and forfeiting unclaimed farming rewards. Offisiell nettside: https://onlyup.meme/ Teknisk dokument: https://docs.onlyup.meme/ Kjøp ONLYUP nå!

OnlyUp Token (ONLYUP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OnlyUp Token (ONLYUP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.97K $ 3.97K $ 3.97K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 256.68M $ 256.68M $ 256.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.46K $ 15.46K $ 15.46K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om OnlyUp Token (ONLYUP) pris

OnlyUp Token (ONLYUP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OnlyUp Token (ONLYUP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ONLYUP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ONLYUP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ONLYUPs tokenomics, kan du utforske ONLYUP tokenets livepris!

ONLYUP prisforutsigelse Vil du vite hvor ONLYUP kan være på vei? Vår ONLYUP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ONLYUP tokenets prisforutsigelse nå!

