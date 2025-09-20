Dagens OnlyUp Token livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ONLYUP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ONLYUP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OnlyUp Token livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ONLYUP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ONLYUP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ONLYUP

ONLYUP Prisinformasjon

ONLYUP teknisk dokument

ONLYUP Offisiell nettside

ONLYUP tokenomics

ONLYUP Prisprognose

OnlyUp Token (ONLYUP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

+15.60%

+0.78%

+0.78%

OnlyUp Token (ONLYUP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ONLYUP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ONLYUP er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ONLYUP endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, +15.60% over 24 timer og +0.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OnlyUp Token (ONLYUP) Markedsinformasjon

$ 5.20K
$ 5.20K$ 5.20K

--
----

$ 18.08K
$ 18.08K$ 18.08K

287.71M
287.71M 287.71M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OnlyUp Token er $ 5.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ONLYUP er 287.71M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.08K.

OnlyUp Token (ONLYUP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på OnlyUp Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på OnlyUp Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på OnlyUp Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på OnlyUp Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+15.60%
30 dager$ 0+73.51%
60 dager$ 0+92.96%
90 dager$ 0--

Hva er OnlyUp Token (ONLYUP)

OnlyUp is the very first bonding curve launchpad for Degens and Ponzi farmers, where token creation, farming, and fair launches come together seamlessly. With built-in bonding curve mechanics and staking incentives, OnlyUp ensures that every token launch is a community-driven experiment in speculative finance. Farming LPs, printing money, and stacking bags. Degens, it's our turn! Auto-Staking: All token purchases are automatically staked. This system prevents premature exits by imposing penalties for early selling, allowing only staked tokens to be sold and forfeiting unclaimed farming rewards.

OnlyUp Token (ONLYUP) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

OnlyUp Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OnlyUp Token (ONLYUP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OnlyUp Token (ONLYUP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OnlyUp Token.

Sjekk OnlyUp Tokenprisprognosen nå!

ONLYUP til lokale valutaer

OnlyUp Token (ONLYUP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OnlyUp Token (ONLYUP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ONLYUP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om OnlyUp Token (ONLYUP)

Hvor mye er OnlyUp Token (ONLYUP) verdt i dag?
Live ONLYUP prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ONLYUP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ONLYUP til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OnlyUp Token?
Markedsverdien for ONLYUP er $ 5.20K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ONLYUP?
Den sirkulerende forsyningen av ONLYUP er 287.71M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forONLYUP ?
ONLYUP oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ONLYUP?
ONLYUP så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ONLYUP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ONLYUP er -- USD.
Vil ONLYUP gå høyere i år?
ONLYUP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ONLYUP prisprognosen for en mer grundig analyse.
