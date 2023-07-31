Onchain AI (OCAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Onchain AI (OCAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Onchain AI (OCAI) Informasjon What is the project about? Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge. What makes Onchain AI unique? Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently. History of the project. Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale. What’s next for your project? Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website. What can your token be used for? OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development. Offisiell nettside: https://onchain-ai.com/ Teknisk dokument: https://docs.onchain-ai.com/ Kjøp OCAI nå!

Onchain AI (OCAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Onchain AI (OCAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 159.20K $ 159.20K $ 159.20K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 176.89K $ 176.89K $ 176.89K All-time high: $ 0.082139 $ 0.082139 $ 0.082139 All-Time Low: $ 0.00056686 $ 0.00056686 $ 0.00056686 Nåværende pris: $ 0.001773 $ 0.001773 $ 0.001773 Lær mer om Onchain AI (OCAI) pris

Onchain AI (OCAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Onchain AI (OCAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OCAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OCAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OCAIs tokenomics, kan du utforske OCAI tokenets livepris!

