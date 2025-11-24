Omnipair pris i dag

Sanntids Omnipair (OMFG) pris i dag er $ 0.375662, med en 1.68% endring de siste 24 timene. Nåværende OMFG til USD konverteringssats er $ 0.375662 per OMFG.

Omnipair rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,456,551, med en sirkulerende forsyning på 12.00M OMFG. I løpet av de siste 24 timene OMFG har den blitt handlet mellom $ 0.369448(laveste) og $ 0.373503 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.86, mens tidenes laveste notering var $ 0.335642.

Kortsiktig har OMFG beveget seg +1.15% i løpet av den siste timen og -18.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Omnipair (OMFG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M Opplagsforsyning 12.00M 12.00M 12.00M Total forsyning 11,999,977.523783 11,999,977.523783 11,999,977.523783

Nåværende markedsverdi på Omnipair er $ 4.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OMFG er 12.00M, med en total tilgang på 11999977.523783. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.46M.