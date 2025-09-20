Olympus (OHM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 22.44 $ 22.44 $ 22.44 24 timer lav $ 22.94 $ 22.94 $ 22.94 24 timer høy 24 timer lav $ 22.44$ 22.44 $ 22.44 24 timer høy $ 22.94$ 22.94 $ 22.94 All Time High $ 1,415.26$ 1,415.26 $ 1,415.26 Laveste pris $ 7.54$ 7.54 $ 7.54 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -1.85% Prisendring (7D) -2.96% Prisendring (7D) -2.96%

Olympus (OHM) sanntidsprisen er $22.51. I løpet av de siste 24 timene har OHM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 22.44 og et toppnivå på $ 22.94, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OHM er $ 1,415.26, mens den rekordlave prisen er $ 7.54.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OHM endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -1.85% over 24 timer og -2.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Olympus (OHM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 368.23M$ 368.23M $ 368.23M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 471.90M$ 471.90M $ 471.90M Opplagsforsyning 16.38M 16.38M 16.38M Total forsyning 20,986,629.53402355 20,986,629.53402355 20,986,629.53402355

Nåværende markedsverdi på Olympus er $ 368.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OHM er 16.38M, med en total tilgang på 20986629.53402355. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 471.90M.