Basert på forutsigelsen din, kan Olympus potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 22.63 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Olympus potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 23.7615 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OHM for 2027 $ 24.9495 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OHM for 2028 $ 26.1970 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OHM for 2029 $ 27.5069 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OHM for 2030 $ 28.8822 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Olympus potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 47.0461.

I 2050 kan prisen på Olympus potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 76.6332.