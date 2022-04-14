OKANE (OKANE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OKANE (OKANE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OKANE (OKANE) Informasjon Welcome to the fabulous world of OKANE, where wealth meets wagging tails! Inspired by the Japanese word for "money," OKANE is more than just a meme coin; it's a celebration of all things cute, quirky, and oh-so-luxurious. Meet our charming mascot, a pampered pup with a flair for the extravagant. With his sparkling collar and stylish shades, this adorable canine knows how to live the high life. Whether he's lounging in a sun-soaked doggy mansion or attending exclusive puppy parties, our little tycoon embodies the spirit of prosperity and joy. Offisiell nettside: http://okanesol.com/

OKANE (OKANE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OKANE (OKANE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.46K $ 21.46K $ 21.46K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.46K $ 21.46K $ 21.46K All-time high: $ 0.02878866 $ 0.02878866 $ 0.02878866 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00021462 $ 0.00021462 $ 0.00021462

OKANE (OKANE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OKANE (OKANE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OKANE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OKANE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

