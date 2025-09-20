Offshift (XFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.070489 $ 0.070489 $ 0.070489 24 timer lav $ 0.155172 $ 0.155172 $ 0.155172 24 timer høy 24 timer lav $ 0.070489$ 0.070489 $ 0.070489 24 timer høy $ 0.155172$ 0.155172 $ 0.155172 All Time High $ 24.69$ 24.69 $ 24.69 Laveste pris $ 0.04483419$ 0.04483419 $ 0.04483419 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -54.13% Prisendring (7D) -13.51% Prisendring (7D) -13.51%

Offshift (XFT) sanntidsprisen er $0.070606. I løpet av de siste 24 timene har XFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.070489 og et toppnivå på $ 0.155172, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XFT er $ 24.69, mens den rekordlave prisen er $ 0.04483419.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XFT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -54.13% over 24 timer og -13.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Offshift (XFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 711.20K$ 711.20K $ 711.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 711.20K$ 711.20K $ 711.20K Opplagsforsyning 10.07M 10.07M 10.07M Total forsyning 10,072,791.006765 10,072,791.006765 10,072,791.006765

Nåværende markedsverdi på Offshift er $ 711.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XFT er 10.07M, med en total tilgang på 10072791.006765. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 711.20K.