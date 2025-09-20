Dagens Offshift livepris er 0.070606 USD. Spor prisoppdateringer for XFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Offshift livepris er 0.070606 USD. Spor prisoppdateringer for XFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 XFT til USD livepris:

$0.070606
$0.070606$0.070606
-54.10%1D
Offshift (XFT) Live prisdiagram
Offshift (XFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.070489
$ 0.070489$ 0.070489
24 timer lav
$ 0.155172
$ 0.155172$ 0.155172
24 timer høy

$ 0.070489
$ 0.070489$ 0.070489

$ 0.155172
$ 0.155172$ 0.155172

$ 24.69
$ 24.69$ 24.69

$ 0.04483419
$ 0.04483419$ 0.04483419

--

-54.13%

-13.51%

-13.51%

Offshift (XFT) sanntidsprisen er $0.070606. I løpet av de siste 24 timene har XFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.070489 og et toppnivå på $ 0.155172, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XFT er $ 24.69, mens den rekordlave prisen er $ 0.04483419.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XFT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -54.13% over 24 timer og -13.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Offshift (XFT) Markedsinformasjon

$ 711.20K
$ 711.20K$ 711.20K

--
----

$ 711.20K
$ 711.20K$ 711.20K

10.07M
10.07M 10.07M

10,072,791.006765
10,072,791.006765 10,072,791.006765

Nåværende markedsverdi på Offshift er $ 711.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XFT er 10.07M, med en total tilgang på 10072791.006765. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 711.20K.

Offshift (XFT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Offshift til USD ble $ -0.08332140666037212.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Offshift til USD ble $ -0.0083041340.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Offshift til USD ble $ -0.0132554433.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Offshift til USD ble $ +0.01626405623473546.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.08332140666037212-54.13%
30 dager$ -0.0083041340-11.76%
60 dager$ -0.0132554433-18.77%
90 dager$ +0.01626405623473546+29.93%

Hva er Offshift (XFT)

Offshift is pioneering Private Decentralized Finance (PriFi) on Ethereum Layer 1. Offshift's second generation platform, [Offshift Momiji](https://v2.offshift.io), is now live. Momiji allows users to shift from the protocol's native token, XFT, into completely private zkAssets, all while remaining on Ethereum Layer 1. Offshift delegates various decision making powers and responsibilities to its community via the Offshift DAO.

Offshift (XFT) Ressurs

Offshift Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Offshift (XFT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Offshift (XFT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Offshift.

Sjekk Offshiftprisprognosen nå!

XFT til lokale valutaer

Offshift (XFT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Offshift (XFT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XFT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Offshift (XFT)

Hvor mye er Offshift (XFT) verdt i dag?
Live XFT prisen i USD er 0.070606 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XFT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XFT til USD er $ 0.070606. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Offshift?
Markedsverdien for XFT er $ 711.20K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XFT?
Den sirkulerende forsyningen av XFT er 10.07M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXFT ?
XFT oppnådde en ATH-pris på 24.69 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XFT?
XFT så en ATL-pris på 0.04483419 USD.
Hva er handelsvolumet til XFT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XFT er -- USD.
Vil XFT gå høyere i år?
XFT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XFT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.