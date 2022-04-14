Offshift (XFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Offshift (XFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Offshift (XFT) Informasjon Offshift is pioneering Private Decentralized Finance (PriFi) on Ethereum Layer 1. Offshift's second generation platform, Offshift Momiji, is now live. Momiji allows users to shift from the protocol's native token, XFT, into completely private zkAssets, all while remaining on Ethereum Layer 1. Offshift delegates various decision making powers and responsibilities to its community via the Offshift DAO. Offisiell nettside: https://offshift.io/ Teknisk dokument: https://open.offshift.io/offshiftXFT/new-papers/-/blob/main/Offshift%20Ecosystem%20Whitepaper.md Kjøp XFT nå!

Offshift (XFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Offshift (XFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Total forsyning: $ 10.07M $ 10.07M $ 10.07M Sirkulerende forsyning: $ 10.07M $ 10.07M $ 10.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M All-time high: $ 24.69 $ 24.69 $ 24.69 All-Time Low: $ 0.04483419 $ 0.04483419 $ 0.04483419 Nåværende pris: $ 0.136182 $ 0.136182 $ 0.136182 Lær mer om Offshift (XFT) pris

Offshift (XFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Offshift (XFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XFTs tokenomics, kan du utforske XFT tokenets livepris!

XFT prisforutsigelse Vil du vite hvor XFT kan være på vei? Vår XFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XFT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!