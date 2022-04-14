Offshift (XFT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Offshift (XFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Offshift (XFT) Informasjon

Offshift is pioneering Private Decentralized Finance (PriFi) on Ethereum Layer 1. Offshift's second generation platform, Offshift Momiji, is now live. Momiji allows users to shift from the protocol's native token, XFT, into completely private zkAssets, all while remaining on Ethereum Layer 1.

Offshift delegates various decision making powers and responsibilities to its community via the Offshift DAO.

Offisiell nettside:
https://offshift.io/
Teknisk dokument:
https://open.offshift.io/offshiftXFT/new-papers/-/blob/main/Offshift%20Ecosystem%20Whitepaper.md

Offshift (XFT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Offshift (XFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.37M
$ 1.37M
Total forsyning:
$ 10.07M
$ 10.07M
Sirkulerende forsyning:
$ 10.07M
$ 10.07M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.37M
$ 1.37M
All-time high:
$ 24.69
$ 24.69
All-Time Low:
$ 0.04483419
$ 0.04483419
Nåværende pris:
$ 0.136182
$ 0.136182

Offshift (XFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Offshift (XFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet XFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange XFT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår XFTs tokenomics, kan du utforske XFT tokenets livepris!

XFT prisforutsigelse

Vil du vite hvor XFT kan være på vei? Vår XFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.