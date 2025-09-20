Ociswap (OCI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0040651 $ 0.0040651 $ 0.0040651 24 timer lav $ 0.0042838 $ 0.0042838 $ 0.0042838 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0040651$ 0.0040651 $ 0.0040651 24 timer høy $ 0.0042838$ 0.0042838 $ 0.0042838 All Time High $ 0.144726$ 0.144726 $ 0.144726 Laveste pris $ 0.00216851$ 0.00216851 $ 0.00216851 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -3.72% Prisendring (7D) -26.27% Prisendring (7D) -26.27%

Ociswap (OCI) sanntidsprisen er $0.00412405. I løpet av de siste 24 timene har OCI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0040651 og et toppnivå på $ 0.0042838, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OCI er $ 0.144726, mens den rekordlave prisen er $ 0.00216851.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OCI endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -3.72% over 24 timer og -26.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ociswap (OCI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 187.89K$ 187.89K $ 187.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 412.41K$ 412.41K $ 412.41K Opplagsforsyning 45.56M 45.56M 45.56M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ociswap er $ 187.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OCI er 45.56M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 412.41K.