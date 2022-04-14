Ociswap (OCI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ociswap (OCI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ociswap (OCI) Informasjon Ociswap is a decentralised exchange (DEX) being built on the Radix Network. Scheduled to release with the highly anticipated Babylon update, Ociswap features a user-friendly swap environment that provides a fast, smooth and inexpensive trading experience. With a potent combination of concentrated and protocol owned liquidity, Ociswap seeks to deliver a capital-efficient protocol that mitigates the occurrence of impermanent loss. Since its inception in November '21, Ociswap started running extensive community-building campaigns, introduced the intuitive Ociswap cDEX and emerged as a leading pioneer in the Radix Ecosystem. Vision Ociswap's vision is to empower anyone to easily and securely exchange their digital assets wherever they are, whenever they desire to, and at a minimal cost. Mission Ociswap aspires to become the Radix Ecosystem's flagship DEX by delivering a feature-rich and convenient platform that elevates the trading experience to the next level. The cultivation of a vibrant, enticing and intriguing community around the platform is regarded to be essential. Utility Token OCI-tokens constitute an essential asset on the Ociswap platform and will play a key role in the Ociverse. These tokens embody ownership over the decentralised exchange, which in turn allows holders to actively supervision the project and its direction via governance proposals by voting in the on-chain governance system. The fine details of this governance system will be published in due time. The utility of the OCI-tokens isn't limited to governance, as it will be weaved into the upcoming services and functionality that the Ociswap platform will offer. These unique features and holder-benefits are still under development and will be revealed in the months leading up to the Radix Babylon update. Offisiell nettside: https://ociswap.com/ Kjøp OCI nå!

Ociswap (OCI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ociswap (OCI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 143.77K $ 143.77K $ 143.77K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 45.56M $ 45.56M $ 45.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 315.57K $ 315.57K $ 315.57K All-time high: $ 0.144726 $ 0.144726 $ 0.144726 All-Time Low: $ 0.00216851 $ 0.00216851 $ 0.00216851 Nåværende pris: $ 0.00315535 $ 0.00315535 $ 0.00315535 Lær mer om Ociswap (OCI) pris

Ociswap (OCI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ociswap (OCI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OCI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OCI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OCIs tokenomics, kan du utforske OCI tokenets livepris!

OCI prisforutsigelse Vil du vite hvor OCI kan være på vei? Vår OCI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OCI tokenets prisforutsigelse nå!

