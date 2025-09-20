OccamFi (OCC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00347014 $ 0.00347014 $ 0.00347014 24 timer lav $ 0.00614969 $ 0.00614969 $ 0.00614969 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00347014$ 0.00347014 $ 0.00347014 24 timer høy $ 0.00614969$ 0.00614969 $ 0.00614969 All Time High $ 17.55$ 17.55 $ 17.55 Laveste pris $ 0.00106487$ 0.00106487 $ 0.00106487 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -5.75% Prisendring (7D) -44.86% Prisendring (7D) -44.86%

OccamFi (OCC) sanntidsprisen er $0.00347488. I løpet av de siste 24 timene har OCC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00347014 og et toppnivå på $ 0.00614969, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OCC er $ 17.55, mens den rekordlave prisen er $ 0.00106487.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OCC endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -5.75% over 24 timer og -44.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OccamFi (OCC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 88.22K$ 88.22K $ 88.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 345.95K$ 345.95K $ 345.95K Opplagsforsyning 25.37M 25.37M 25.37M Total forsyning 99,500,000.0 99,500,000.0 99,500,000.0

Nåværende markedsverdi på OccamFi er $ 88.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OCC er 25.37M, med en total tilgang på 99500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 345.95K.