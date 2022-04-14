Observer (OBSR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Observer (OBSR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Observer (OBSR) Informasjon The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before. Offisiell nettside: https://obsr.org/ Kjøp OBSR nå!

Observer (OBSR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Observer (OBSR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.62M $ 8.62M $ 8.62M Total forsyning: $ 14.00B $ 14.00B $ 14.00B Sirkulerende forsyning: $ 6.21B $ 6.21B $ 6.21B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.45M $ 19.45M $ 19.45M All-time high: $ 0.06177 $ 0.06177 $ 0.06177 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00139109 $ 0.00139109 $ 0.00139109 Lær mer om Observer (OBSR) pris

Observer (OBSR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Observer (OBSR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OBSR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OBSR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OBSRs tokenomics, kan du utforske OBSR tokenets livepris!

OBSR prisforutsigelse Vil du vite hvor OBSR kan være på vei? Vår OBSR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OBSR tokenets prisforutsigelse nå!

