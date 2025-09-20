Observer (OBSR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0014147 $ 0.0014147 $ 0.0014147 24 timer lav $ 0.00149868 $ 0.00149868 $ 0.00149868 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0014147$ 0.0014147 $ 0.0014147 24 timer høy $ 0.00149868$ 0.00149868 $ 0.00149868 All Time High $ 0.06177$ 0.06177 $ 0.06177 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.35% Prisendring (1D) -0.49% Prisendring (7D) -3.82% Prisendring (7D) -3.82%

Observer (OBSR) sanntidsprisen er $0.00142424. I løpet av de siste 24 timene har OBSR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0014147 og et toppnivå på $ 0.00149868, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OBSR er $ 0.06177, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OBSR endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, -0.49% over 24 timer og -3.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Observer (OBSR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.84M$ 8.84M $ 8.84M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.94M$ 19.94M $ 19.94M Opplagsforsyning 6.21B 6.21B 6.21B Total forsyning 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Observer er $ 8.84M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OBSR er 6.21B, med en total tilgang på 14000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.94M.