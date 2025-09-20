Obortech (OBOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00751255 24 timer lav $ 0.00755488 24 timer høy All Time High $ 0.132549 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) +0.51% Prisendring (7D) -2.55%

Obortech (OBOT) sanntidsprisen er $0.00755093. I løpet av de siste 24 timene har OBOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00751255 og et toppnivå på $ 0.00755488, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OBOT er $ 0.132549, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OBOT endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, +0.51% over 24 timer og -2.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Obortech (OBOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.49M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.27M Opplagsforsyning 197.50M Total forsyning 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Obortech er $ 1.49M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OBOT er 197.50M, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.27M.