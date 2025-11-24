Hva er NYLA

Nyla AI (NYLA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nyla AI (NYLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nyla AI (NYLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nyla AI (NYLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M All-time high: $ 0.00976394 $ 0.00976394 $ 0.00976394 All-Time Low: $ 0.00131479 $ 0.00131479 $ 0.00131479 Nåværende pris: $ 0.00164687 $ 0.00164687 $ 0.00164687 Lær mer om Nyla AI (NYLA) pris Kjøp NYLA nå!

Nyla AI (NYLA) Informasjon Offisiell nettside: https://www.agentnyla.com/

Nyla AI (NYLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nyla AI (NYLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NYLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NYLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NYLAs tokenomics, kan du utforske NYLA tokenets livepris!

NYLA prisforutsigelse Vil du vite hvor NYLA kan være på vei? Vår NYLA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NYLA tokenets prisforutsigelse nå!

