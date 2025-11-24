Nyla AI pris i dag

Sanntids Nyla AI (NYLA) pris i dag er $ 0.00168971, med en 1.76% endring de siste 24 timene. Nåværende NYLA til USD konverteringssats er $ 0.00168971 per NYLA.

Nyla AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,688,719, med en sirkulerende forsyning på 999.99M NYLA. I løpet av de siste 24 timene NYLA har den blitt handlet mellom $ 0.0015552(laveste) og $ 0.00169204 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00976394, mens tidenes laveste notering var $ 0.00131479.

Kortsiktig har NYLA beveget seg +2.48% i løpet av den siste timen og -6.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Nyla AI (NYLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

