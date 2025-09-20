Nutflex (NUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00851791 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.99% Prisendring (7D) -1.90%

Nutflex (NUT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NUT er $ 0.00851791, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NUT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.99% over 24 timer og -1.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nutflex (NUT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.26K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.26K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,998,804.0

Nåværende markedsverdi på Nutflex er $ 23.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NUT er 1000.00M, med en total tilgang på 999998804.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.26K.