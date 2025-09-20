NUMINE Token (NUMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.113538 $ 0.113538 $ 0.113538 24 timer lav $ 0.122579 $ 0.122579 $ 0.122579 24 timer høy 24 timer lav $ 0.113538$ 0.113538 $ 0.113538 24 timer høy $ 0.122579$ 0.122579 $ 0.122579 All Time High $ 0.183375$ 0.183375 $ 0.183375 Laveste pris $ 0.052167$ 0.052167 $ 0.052167 Prisendring (1H) +0.39% Prisendring (1D) -0.64% Prisendring (7D) +24.37% Prisendring (7D) +24.37%

NUMINE Token (NUMI) sanntidsprisen er $0.116335. I løpet av de siste 24 timene har NUMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.113538 og et toppnivå på $ 0.122579, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NUMI er $ 0.183375, mens den rekordlave prisen er $ 0.052167.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NUMI endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, -0.64% over 24 timer og +24.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NUMINE Token (NUMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.31M$ 15.31M $ 15.31M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 116.71M$ 116.71M $ 116.71M Opplagsforsyning 131.23M 131.23M 131.23M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NUMINE Token er $ 15.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NUMI er 131.23M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 116.71M.