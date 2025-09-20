Dagens NUMINE Token livepris er 0.116335 USD. Spor prisoppdateringer for NUMI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NUMI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NUMINE Token livepris er 0.116335 USD. Spor prisoppdateringer for NUMI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NUMI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NUMINE Token Logo

NUMINE Token Pris (NUMI)

Ikke oppført

1 NUMI til USD livepris:

$0.116335
-0.60%1D
mexc
USD
NUMINE Token (NUMI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:37:19 (UTC+8)

NUMINE Token (NUMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.113538
24 timer lav
$ 0.122579
24 timer høy

$ 0.113538
$ 0.122579
$ 0.183375
$ 0.052167
+0.39%

-0.64%

+24.37%

+24.37%

NUMINE Token (NUMI) sanntidsprisen er $0.116335. I løpet av de siste 24 timene har NUMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.113538 og et toppnivå på $ 0.122579, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NUMI er $ 0.183375, mens den rekordlave prisen er $ 0.052167.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NUMI endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, -0.64% over 24 timer og +24.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NUMINE Token (NUMI) Markedsinformasjon

$ 15.31M
--
$ 116.71M
131.23M
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på NUMINE Token er $ 15.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NUMI er 131.23M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 116.71M.

NUMINE Token (NUMI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NUMINE Token til USD ble $ -0.0007556673248785.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NUMINE Token til USD ble $ +0.0097398454.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NUMINE Token til USD ble $ +0.0467233817.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NUMINE Token til USD ble $ +0.05004517776825822.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0007556673248785-0.64%
30 dager$ +0.0097398454+8.37%
60 dager$ +0.0467233817+40.16%
90 dager$ +0.05004517776825822+75.49%

Hva er NUMINE Token (NUMI)

Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games.

NUMINE Token (NUMI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

NUMINE Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NUMINE Token (NUMI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NUMINE Token (NUMI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NUMINE Token.

Sjekk NUMINE Tokenprisprognosen nå!

NUMI til lokale valutaer

NUMINE Token (NUMI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NUMINE Token (NUMI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NUMI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NUMINE Token (NUMI)

Hvor mye er NUMINE Token (NUMI) verdt i dag?
Live NUMI prisen i USD er 0.116335 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NUMI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NUMI til USD er $ 0.116335. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NUMINE Token?
Markedsverdien for NUMI er $ 15.31M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NUMI?
Den sirkulerende forsyningen av NUMI er 131.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNUMI ?
NUMI oppnådde en ATH-pris på 0.183375 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NUMI?
NUMI så en ATL-pris på 0.052167 USD.
Hva er handelsvolumet til NUMI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NUMI er -- USD.
Vil NUMI gå høyere i år?
NUMI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NUMI prisprognosen for en mer grundig analyse.
NUMINE Token (NUMI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

