NUMINE Token (NUMI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NUMINE Token (NUMI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NUMINE Token (NUMI) Informasjon Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games. Offisiell nettside: https://numine.io/ Teknisk dokument: https://docs.numine.io/ Kjøp NUMI nå!

NUMINE Token (NUMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NUMINE Token (NUMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.04M $ 14.04M $ 14.04M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 131.23M $ 131.23M $ 131.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 106.98M $ 106.98M $ 106.98M All-time high: $ 0.183375 $ 0.183375 $ 0.183375 All-Time Low: $ 0.052167 $ 0.052167 $ 0.052167 Nåværende pris: $ 0.106977 $ 0.106977 $ 0.106977 Lær mer om NUMINE Token (NUMI) pris

NUMINE Token (NUMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NUMINE Token (NUMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NUMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NUMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NUMIs tokenomics, kan du utforske NUMI tokenets livepris!

NUMI prisforutsigelse Vil du vite hvor NUMI kan være på vei? Vår NUMI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NUMI tokenets prisforutsigelse nå!

