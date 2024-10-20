NULL MATRIX (NULL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NULL MATRIX (NULL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NULL MATRIX (NULL) Informasjon NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies. Offisiell nettside: https://dune.com/nullmatrix/dashboard Kjøp NULL nå!

NULL MATRIX (NULL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NULL MATRIX (NULL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.20K $ 38.20K $ 38.20K Total forsyning: $ 8.63K $ 8.63K $ 8.63K Sirkulerende forsyning: $ 8.63K $ 8.63K $ 8.63K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.20K $ 38.20K $ 38.20K All-time high: $ 387.03 $ 387.03 $ 387.03 All-Time Low: $ 3.81 $ 3.81 $ 3.81 Nåværende pris: $ 4.43 $ 4.43 $ 4.43 Lær mer om NULL MATRIX (NULL) pris

NULL MATRIX (NULL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NULL MATRIX (NULL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NULL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NULL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NULLs tokenomics, kan du utforske NULL tokenets livepris!

