NULL MATRIX (NULL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 24 timer lav $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 24 timer høy 24 timer lav $ 4.25$ 4.25 $ 4.25 24 timer høy $ 4.38$ 4.38 $ 4.38 All Time High $ 387.03$ 387.03 $ 387.03 Laveste pris $ 4.16$ 4.16 $ 4.16 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) +0.32% Prisendring (7D) -16.03% Prisendring (7D) -16.03%

NULL MATRIX (NULL) sanntidsprisen er $4.37. I løpet av de siste 24 timene har NULL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.25 og et toppnivå på $ 4.38, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NULL er $ 387.03, mens den rekordlave prisen er $ 4.16.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NULL endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +0.32% over 24 timer og -16.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NULL MATRIX (NULL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.72K$ 37.72K $ 37.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.72K$ 37.72K $ 37.72K Opplagsforsyning 8.63K 8.63K 8.63K Total forsyning 8,634.336715575857 8,634.336715575857 8,634.336715575857

Nåværende markedsverdi på NULL MATRIX er $ 37.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NULL er 8.63K, med en total tilgang på 8634.336715575857. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.72K.