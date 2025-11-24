nuit pris i dag

Sanntids nuit (NUIT) pris i dag er $ 0.00274708, med en 2.46% endring de siste 24 timene. Nåværende NUIT til USD konverteringssats er $ 0.00274708 per NUIT.

nuit rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,747,079, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M NUIT. I løpet av de siste 24 timene NUIT har den blitt handlet mellom $ 0.00263315(laveste) og $ 0.00284041 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.063262, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har NUIT beveget seg +0.23% i løpet av den siste timen og -25.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

nuit (NUIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,138.87 999,999,138.87 999,999,138.87

