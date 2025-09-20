Normilio (NORMILIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01824547$ 0.01824547 $ 0.01824547 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -1.77% Prisendring (7D) +1.75% Prisendring (7D) +1.75%

Normilio (NORMILIO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NORMILIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NORMILIO er $ 0.01824547, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NORMILIO endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -1.77% over 24 timer og +1.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Normilio (NORMILIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 483.32K$ 483.32K $ 483.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 483.32K$ 483.32K $ 483.32K Opplagsforsyning 913.50M 913.50M 913.50M Total forsyning 913,496,501.0 913,496,501.0 913,496,501.0

Nåværende markedsverdi på Normilio er $ 483.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NORMILIO er 913.50M, med en total tilgang på 913496501.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 483.32K.