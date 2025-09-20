Norman (NORM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003258 24 timer lav $ 0.00003366 24 timer høy All Time High $ 0.00330149 Laveste pris $ 0.00002402 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -0.99% Prisendring (7D) -9.40%

Norman (NORM) sanntidsprisen er $0.00003303. I løpet av de siste 24 timene har NORM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003258 og et toppnivå på $ 0.00003366, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NORM er $ 0.00330149, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002402.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NORM endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -0.99% over 24 timer og -9.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Norman (NORM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.69K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.69K Opplagsforsyning 994.85M Total forsyning 994,846,507.54

Nåværende markedsverdi på Norman er $ 32.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NORM er 994.85M, med en total tilgang på 994846507.54. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.69K.