NodelyAI ($NODE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02400867 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.46% Prisendring (7D) -6.89%

NodelyAI ($NODE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $NODE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $NODE er $ 0.02400867, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $NODE endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -6.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NodelyAI ($NODE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 63.83K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 86.14K Opplagsforsyning 740.96M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NodelyAI er $ 63.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $NODE er 740.96M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.14K.