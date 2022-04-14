NodelyAI ($NODE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NodelyAI ($NODE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NodelyAI ($NODE) Informasjon NodelyAI is website and Mobile App GPU rental platform that connects GPU and AI resources. We allow users to list GPU nodes on the website, and mobile app for free, people can rent the GPUs and make passive income from rentals, people can also list GPUs and other relation equipment for sale. Somethings very uniqure compared or other related projects. Primary we help power Ai applications with GPU computing power. Offisiell nettside: https://www.nodelyai.com/ Teknisk dokument: https://docs.nodelyai.com/

NodelyAI ($NODE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NodelyAI ($NODE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 60.24K $ 60.24K $ 60.24K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 742.32M $ 742.32M $ 742.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 81.16K $ 81.16K $ 81.16K All-time high: $ 0.02400867 $ 0.02400867 $ 0.02400867 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om NodelyAI ($NODE) pris

NodelyAI ($NODE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NodelyAI ($NODE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $NODE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $NODE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $NODEs tokenomics, kan du utforske $NODE tokenets livepris!

