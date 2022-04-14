Ninja Protocol (NINJA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ninja Protocol (NINJA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ninja Protocol (NINJA) Informasjon Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology. Offisiell nettside: https://ninjaprotocol.io/ Teknisk dokument: https://docs.ninjaprotocol.io/ Kjøp NINJA nå!

Ninja Protocol (NINJA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ninja Protocol (NINJA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.47K $ 32.47K $ 32.47K Total forsyning: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Sirkulerende forsyning: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.47K $ 32.47K $ 32.47K All-time high: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00162386 $ 0.00162386 $ 0.00162386 Lær mer om Ninja Protocol (NINJA) pris

Ninja Protocol (NINJA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ninja Protocol (NINJA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NINJA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NINJA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NINJAs tokenomics, kan du utforske NINJA tokenets livepris!

NINJA prisforutsigelse Vil du vite hvor NINJA kan være på vei? Vår NINJA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NINJA tokenets prisforutsigelse nå!

