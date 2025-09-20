Ninja Protocol (NINJA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00172749 $ 0.00172749 $ 0.00172749 24 timer lav $ 0.00177773 $ 0.00177773 $ 0.00177773 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00172749$ 0.00172749 $ 0.00172749 24 timer høy $ 0.00177773$ 0.00177773 $ 0.00177773 All Time High $ 2.88$ 2.88 $ 2.88 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) -2.19% Prisendring (7D) -17.02% Prisendring (7D) -17.02%

Ninja Protocol (NINJA) sanntidsprisen er $0.00173874. I løpet av de siste 24 timene har NINJA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00172749 og et toppnivå på $ 0.00177773, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NINJA er $ 2.88, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NINJA endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -2.19% over 24 timer og -17.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ninja Protocol (NINJA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.77K$ 34.77K $ 34.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.77K$ 34.77K $ 34.77K Opplagsforsyning 20.00M 20.00M 20.00M Total forsyning 19,996,500.19 19,996,500.19 19,996,500.19

Nåværende markedsverdi på Ninja Protocol er $ 34.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NINJA er 20.00M, med en total tilgang på 19996500.19. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.77K.