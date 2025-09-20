Nash (NEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.159744 $ 0.159744 $ 0.159744 24 timer lav $ 0.163032 $ 0.163032 $ 0.163032 24 timer høy 24 timer lav $ 0.159744$ 0.159744 $ 0.159744 24 timer høy $ 0.163032$ 0.163032 $ 0.163032 All Time High $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 Laveste pris $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.98% Prisendring (7D) +1.95% Prisendring (7D) +1.95%

Nash (NEX) sanntidsprisen er $0.159761. I løpet av de siste 24 timene har NEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.159744 og et toppnivå på $ 0.163032, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEX er $ 3.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.98% over 24 timer og +1.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nash (NEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.09M$ 7.09M $ 7.09M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Opplagsforsyning 44.40M 44.40M 44.40M Total forsyning 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nash er $ 7.09M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEX er 44.40M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.99M.