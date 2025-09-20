Dagens Nabla livepris er 0.00321722 USD. Spor prisoppdateringer for NABLA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NABLA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nabla livepris er 0.00321722 USD. Spor prisoppdateringer for NABLA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NABLA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NABLA

NABLA Prisinformasjon

NABLA teknisk dokument

NABLA Offisiell nettside

NABLA tokenomics

NABLA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Nabla Logo

Nabla Pris (NABLA)

Ikke oppført

1 NABLA til USD livepris:

$0.00321722
$0.00321722$0.00321722
-1.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Nabla (NABLA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:54:56 (UTC+8)

Nabla (NABLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0031978
$ 0.0031978$ 0.0031978
24 timer lav
$ 0.00333273
$ 0.00333273$ 0.00333273
24 timer høy

$ 0.0031978
$ 0.0031978$ 0.0031978

$ 0.00333273
$ 0.00333273$ 0.00333273

$ 0.00602006
$ 0.00602006$ 0.00602006

$ 0.00228045
$ 0.00228045$ 0.00228045

+0.12%

-1.77%

-2.89%

-2.89%

Nabla (NABLA) sanntidsprisen er $0.00321722. I løpet av de siste 24 timene har NABLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0031978 og et toppnivå på $ 0.00333273, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NABLA er $ 0.00602006, mens den rekordlave prisen er $ 0.00228045.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NABLA endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -1.77% over 24 timer og -2.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nabla (NABLA) Markedsinformasjon

$ 925.44K
$ 925.44K$ 925.44K

--
----

$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M

287.45M
287.45M 287.45M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nabla er $ 925.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NABLA er 287.45M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.22M.

Nabla (NABLA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nabla til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nabla til USD ble $ +0.0000642768.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nabla til USD ble $ -0.0007294110.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nabla til USD ble $ +0.000431195737861357.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.77%
30 dager$ +0.0000642768+2.00%
60 dager$ -0.0007294110-22.67%
90 dager$ +0.000431195737861357+15.48%

Hva er Nabla (NABLA)

Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nabla (NABLA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Nabla Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nabla (NABLA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nabla (NABLA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nabla.

Sjekk Nablaprisprognosen nå!

NABLA til lokale valutaer

Nabla (NABLA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nabla (NABLA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NABLA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nabla (NABLA)

Hvor mye er Nabla (NABLA) verdt i dag?
Live NABLA prisen i USD er 0.00321722 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NABLA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NABLA til USD er $ 0.00321722. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nabla?
Markedsverdien for NABLA er $ 925.44K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NABLA?
Den sirkulerende forsyningen av NABLA er 287.45M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNABLA ?
NABLA oppnådde en ATH-pris på 0.00602006 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NABLA?
NABLA så en ATL-pris på 0.00228045 USD.
Hva er handelsvolumet til NABLA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NABLA er -- USD.
Vil NABLA gå høyere i år?
NABLA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NABLA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:54:56 (UTC+8)

Nabla (NABLA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.