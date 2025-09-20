Nabla (NABLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0031978 $ 0.0031978 $ 0.0031978 24 timer lav $ 0.00333273 $ 0.00333273 $ 0.00333273 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0031978$ 0.0031978 $ 0.0031978 24 timer høy $ 0.00333273$ 0.00333273 $ 0.00333273 All Time High $ 0.00602006$ 0.00602006 $ 0.00602006 Laveste pris $ 0.00228045$ 0.00228045 $ 0.00228045 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -1.77% Prisendring (7D) -2.89% Prisendring (7D) -2.89%

Nabla (NABLA) sanntidsprisen er $0.00321722. I løpet av de siste 24 timene har NABLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0031978 og et toppnivå på $ 0.00333273, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NABLA er $ 0.00602006, mens den rekordlave prisen er $ 0.00228045.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NABLA endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -1.77% over 24 timer og -2.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nabla (NABLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 925.44K$ 925.44K $ 925.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Opplagsforsyning 287.45M 287.45M 287.45M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nabla er $ 925.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NABLA er 287.45M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.22M.