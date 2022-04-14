Nabla (NABLA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nabla (NABLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nabla (NABLA) Informasjon Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders. Offisiell nettside: https://www.nabla.fi Teknisk dokument: https://www.nabla.fi/assets/Nabla-Whitepaper.pdf

Nabla (NABLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nabla (NABLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 861.84K $ 861.84K $ 861.84K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 287.45M $ 287.45M $ 287.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M All-time high: $ 0.00602006 $ 0.00602006 $ 0.00602006 All-Time Low: $ 0.00228045 $ 0.00228045 $ 0.00228045 Nåværende pris: $ 0.00299192 $ 0.00299192 $ 0.00299192 Lær mer om Nabla (NABLA) pris

Nabla (NABLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nabla (NABLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NABLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NABLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NABLAs tokenomics, kan du utforske NABLA tokenets livepris!

