MUT (MUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000041 $ 0.0000041 $ 0.0000041 24 timer lav $ 0.00000412 $ 0.00000412 $ 0.00000412 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000041$ 0.0000041 $ 0.0000041 24 timer høy $ 0.00000412$ 0.00000412 $ 0.00000412 All Time High $ 0.089324$ 0.089324 $ 0.089324 Laveste pris $ 0.0000029$ 0.0000029 $ 0.0000029 Prisendring (1H) +0.38% Prisendring (1D) +0.57% Prisendring (7D) -7.79% Prisendring (7D) -7.79%

MUT (MUT) sanntidsprisen er $0.00000412. I løpet av de siste 24 timene har MUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000041 og et toppnivå på $ 0.00000412, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUT er $ 0.089324, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000029.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUT endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, +0.57% over 24 timer og -7.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MUT (MUT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.97K$ 3.97K $ 3.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.97K$ 3.97K $ 3.97K Opplagsforsyning 963.68M 963.68M 963.68M Total forsyning 963,682,202.7547181 963,682,202.7547181 963,682,202.7547181

Nåværende markedsverdi på MUT er $ 3.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUT er 963.68M, med en total tilgang på 963682202.7547181. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.97K.