MUT (MUT) Informasjon The MUT Token is a revolutionary initiative that aims to promote mutual aid within a growing and supportive community. Developed on the robust Polygon network, the MUT Token offers exclusive benefits to its holders, as well as contributing directly to strengthening the community. To be a pillar of support and growth for communities, using blockchain technology to offer opportunities for mutual aid and exclusive benefits. Offisiell nettside: https://muttoken.com/ Kjøp MUT nå!

MUT (MUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MUT (MUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.89K $ 3.89K $ 3.89K Total forsyning: $ 963.68M $ 963.68M $ 963.68M Sirkulerende forsyning: $ 963.68M $ 963.68M $ 963.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.89K $ 3.89K $ 3.89K All-time high: $ 0.089324 $ 0.089324 $ 0.089324 All-Time Low: $ 0.0000029 $ 0.0000029 $ 0.0000029 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MUT (MUT) pris

MUT (MUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MUT (MUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MUTs tokenomics, kan du utforske MUT tokenets livepris!

MUT prisforutsigelse Vil du vite hvor MUT kan være på vei? Vår MUT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MUT tokenets prisforutsigelse nå!

