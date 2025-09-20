Munch (MUNCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00000231 24 timer høy $ 0.00000237 All Time High $ 0.00067223 Laveste pris $ 0.00000151 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) +0.08% Prisendring (7D) +7.05%

Munch (MUNCH) sanntidsprisen er $0.00000234. I løpet av de siste 24 timene har MUNCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000231 og et toppnivå på $ 0.00000237, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUNCH er $ 0.00067223, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000151.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUNCH endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, +0.08% over 24 timer og +7.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Munch (MUNCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.09K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.09K Opplagsforsyning 9.01B Total forsyning 9,007,650,879.0

Nåværende markedsverdi på Munch er $ 21.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUNCH er 9.01B, med en total tilgang på 9007650879.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.09K.